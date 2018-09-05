Tuba Büyüküstün'den mesaj var!

Kızlarıyla yer aldığı fotoğrafı sayfasında yayınlayan Büyüküstün, arkadaşının kendisine yolladığı mesajı da takipçileriyle paylaştı.

"Bir arkadaşım mesaj atmış...'Çabucak büyüyorlar. Okullarına gidin, yanlarında olun, beraber vakit geçirin... Bir gün geliyor, büyüyorlar. Artık onlarla okula gitmenizi istemiyorlar. Okul yanındaki bir kafede oturdum. Bana ihtiyacı olursa diye bekliyorum...' demiş. Yeni başladıkları okulların yakınında , en değerlilerini bekleyen anne, baba, anneanne,babaanne, dedelere gelsin... Bütün güzelliklere iyi bir sene diliyorum. Eğitim her çocuğun hakkıdır"