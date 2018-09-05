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'den mesaj var!

2018-2019 eğitim öğretim sezonu başladı. , sosyal medya hesabında paylaştığı mesajla öğrencilere ve ailelerine güzel bir yıl diledi

Giriş Tarihi: 5.9.2018 14:36
Tuba Büyüküstün'den mesaj var!

Kızlarıyla yer aldığı fotoğrafı sayfasında yayınlayan Büyüküstün, arkadaşının kendisine yolladığı mesajı da takipçileriyle paylaştı.

"Bir arkadaşım mesaj atmış...'Çabucak büyüyorlar. Okullarına gidin, yanlarında olun, beraber vakit geçirin... Bir gün geliyor, büyüyorlar. Artık onlarla okula gitmenizi istemiyorlar. Okul yanındaki bir kafede oturdum. Bana ihtiyacı olursa diye bekliyorum...' demiş. Yeni başladıkları okulların yakınında , en değerlilerini bekleyen anne, baba, anneanne,babaanne, dedelere gelsin... Bütün güzelliklere iyi bir sene diliyorum. Eğitim her çocuğun hakkıdır"

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Tuba Büyüküstün'den mesaj var!
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