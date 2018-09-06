Açıkhava’da ikinci yarı 11 Eylül’de başlıyor

BKM
organizasyonuyla gerçekleşen Denizbank Açıkhava
Konserleri, Eylül ayında ikinci yarı
sıyla devam ediyor. Açılış, Temmuz ayında olduğu gibi yine Candan Erçetin
'in müthiş performansıyla olacak; Temmuz ayındaki konseri kaçıranlar üzülmeyecek, İstanbullular yine müziğin tadını çıkaracak. Candan Erçetin'in 11 Eylül Salı 21.00'de başlayacak konserinin biletleri Biletix ve BKM gişede. Denizbank Açıkhava konserleri etkinlik takvimi şöyle: 11 Eylül Salı-Candan Erçetin, 13 Eylül Perşembe- Anadolu Ateşi, 14 Eylül Cuma-Kenan Doğulu, 18 Eylül Salı Erol Evgin, 19 Eylül Çarşamba Sertab
'ın Müzikali, 21 Eylül Cuma Edip Akbayram, 26 Eylül Çarşamba Sertab'ın Müzikali.