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Açıkhava’da 11 Eylül’de başlıyor

Giriş Tarihi: 6.9.2018
Açıkhava’da ikinci yarı 11 Eylül’de başlıyor
organizasyonuyla gerçekleşen Konserleri, Eylül ayında sıyla devam ediyor. Açılış, Temmuz ayında olduğu gibi yine 'in müthiş performansıyla olacak; Temmuz ayındaki konseri kaçıranlar üzülmeyecek, İstanbullular yine müziğin tadını çıkaracak. Candan Erçetin'in 11 Eylül Salı 21.00'de başlayacak konserinin biletleri Biletix ve BKM gişede. Denizbank Açıkhava konserleri etkinlik takvimi şöyle: 11 Eylül Salı-Candan Erçetin, 13 Eylül Perşembe- Anadolu Ateşi, 14 Eylül Cuma-Kenan Doğulu, 18 Eylül Salı Erol Evgin, 19 'ın Müzikali, 21 Eylül Cuma Edip Akbayram, 26 Eylül Çarşamba Sertab'ın Müzikali.
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Açıkhava’da ikinci yarı 11 Eylül’de başlıyor
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