Akıl, ‘Sev Kendini’ dedi

Kadın modasında eşitlik ve doğallık öncüsü olarak anılan ADL Love my body, 2018-2019 sonbaharkış sezonunda başarılı ve sevilen oyuncu Pelin Akil
ile iş birliği yaptı. 'OLDUĞUN GIBI...'
Basın toplantısında konuşan oyuncu Pelin Akil, "Kendini sevmek demek kendinle barışık olmak demek... Birilerine benzemeye çalışmak değil, olduğun gibi, sen neysen kendini o şekilde kabul etmek demek... İnsanlara başka görünmeye çalışmamak demek. Yani tavsiyem sev kendini" dedi. Adil Işık Grup Kreatif Direktörü ve Love my body markasının yaratıcısı Zehra Işık ise şöyle konuştu: "Koleksiyonumuzda özlenen okul günlerinden ilham aldık. Modern ve dinamik duruşuyla Pelin Akil de sosyal medya dostumuz olarak bize eşlik edecek."