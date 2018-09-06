Altı günlük müzik ve kültür şöleni

Türkıye'nın ilk ve tek popüler kültür festivali fizy İstanbul Müzik Haftası, 18-23 Eylül tarihleri arasında Zorlu PSM'de gerçekleşecek. Konserler, paneller, söyleşiler ve imza günlerinin yer alacağı altı günlük müzik ve kültür şöleninde efsanevi müzisyenler de performans sergileyecek. Festivalde Ayhan Sicimoğlu
, Bülent Ortaçgil
, MFÖ gibi isimlerin yanı sıra Athena, Baran Bayraktar, Bengü, Ece Seçkin
, Edis, Emre Altuğ, Gökcan Sanlıman, Kalben, Kenan Doğulu, Mor ve Ötesi, Nil Karaibrahimgil, Simge Sağın, Teoman da sahneye çıkacak.