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Altı günlük müzik ve kültür şöleni

Giriş Tarihi: 6.9.2018
Altı günlük müzik ve kültür şöleni
Türkıye'nın ilk ve tek popüler kültür festivali fizy İstanbul Müzik Haftası, 18-23 Eylül tarihleri arasında Zorlu PSM'de gerçekleşecek. Konserler, paneller, söyleşiler ve imza günlerinin yer alacağı altı günlük müzik ve kültür şöleninde efsanevi müzisyenler de performans sergileyecek. Festivalde , , MFÖ gibi isimlerin yanı sıra Athena, Baran Bayraktar, Bengü, , Edis, Emre Altuğ, Gökcan Sanlıman, Kalben, Kenan Doğulu, Mor ve Ötesi, Nil Karaibrahimgil, Simge Sağın, Teoman da sahneye çıkacak.
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Altı günlük müzik ve kültür şöleni
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