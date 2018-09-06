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‘Bu film herkesin yüreğine dokunacak’

Giriş Tarihi: 6.9.2018
‘Bu film herkesin yüreğine dokunacak’
'ın yönettiği, Baran Akbulut, , Yiğit Kirazcı ve Bestemsu Özdemir'in rol aldığı '' adlı filmin galası Grand Pera Emek Sineması'nda gerçekleşti. Yarın vizyona girecek olan filmin başrol oyuncularından Yıldız Çağrı Atiksoy, rolü hakkında "Kendi ayakları üzerinde duran, hayatın tüm karmaşası içinde kaybolmuş bir adama yol gösteren birini oynuyorum" diye konuştu. Filmde Atiksoy'a eşlik eden Baran Akbulut ise "Kendisiyle tanışmak üzere doğduğu yere dönen bir adamı canlandırıyorum. Onu karanlıkta ilerleyen bir gemiye benzetiyorum" dedi. Yönetmen Ahmet Karaman ise filmin herkesin yüreğine dokunacağını söyledi.
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‘Bu film herkesin yüreğine dokunacak’
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