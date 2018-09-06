‘BÜCÜR’ filmi için internet dehası oldu

Berat Efe Parlar
, Seren Şirince
, Seçkin Özdemir
ve Taner Barlas'ın rol aldığı 'Bücür
' adlı film, 21 Eylül'de seyirciyle buluşacak. Filmde, ailesini bulmaya çalışan 'Umut'un macerasına ortak olacak olan Seren Şirince ve Seçkin Özdemir'in rolleri gereği yaşayacakları sürpriz aşk, seyircinin kalbini ısıtacak. 'Bücür'de 'Umut' karakterini yaşı küçük, yeteneği büyük oyuncu Berat Efe Parlar canlandırıyor. Filmde, 10 yaşındaki bir internet dehasını canlandıran Parlar, rolü için haftalarca ders alarak işaret dilini öğrendi.