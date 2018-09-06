Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Günaydın Haberleri > ‘BÜCÜR’ filmi için internet dehası oldu

’ filmi için internet dehası oldu

Giriş Tarihi: 6.9.2018
‘BÜCÜR’ filmi için internet dehası oldu
, , ve Taner Barlas'ın rol aldığı '' adlı film, 21 Eylül'de seyirciyle buluşacak. Filmde, ailesini bulmaya çalışan 'Umut'un macerasına ortak olacak olan Seren Şirince ve Seçkin Özdemir'in rolleri gereği yaşayacakları sürpriz aşk, seyircinin kalbini ısıtacak. 'Bücür'de 'Umut' karakterini yaşı küçük, yeteneği büyük oyuncu Berat Efe Parlar canlandırıyor. Filmde, 10 yaşındaki bir internet dehasını canlandıran Parlar, rolü için haftalarca ders alarak işaret dilini öğrendi.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
‘BÜCÜR’ filmi için internet dehası oldu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN