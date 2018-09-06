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‘Sen Anlat ’de

Giriş Tarihi: 6.9.2018
Erdal Cindoruk ‘Sen Anlat Karadeniz’de
Çekimleri 'de devam eden 'Sen Anlat Karadeniz' dizisine usta oyuncu da dahil oldu.

TEHLİKELİ BIR ADAM ROLÜNDE
Yeni sezonda sürpriz bir karakter ile seyirci karşısına çıkmaya hazırlanan Cindoruk, şöyle konuştu: "Sen Anlat Karadeniz' uzun süredir yakalanamayan reytingleri yakaladı ve yeni sezonunda ben de diziye dahil oldum, dolayısıyla oldukça heyecanlıyım. Dizide tehlikeli bir adamı oynuyorum. Sektöre bu rollerle başladıysam da uzun süredir bir mafya babasını oynamamıştım." 'Sen Anlat Karadeniz', bir adamın zulmünden kaçıp çocuğuyla birlikte Karadeniz'e sığınan 'Nefes'le, onu koruduğu için ailesinin büyük tepkisiyle karşılaşan 'Tahir'in imkansız aşkını anlatıyor. Dizide Ulaş Tuna Astepe, İrem Helvacıoğlu, Mehmet Ali Nuroğlu, ve Öykü Gürman gibi başarılı oyuncular rol alıyor.
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Erdal Cindoruk ‘Sen Anlat Karadeniz’de
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