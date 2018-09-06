Harbiye’de annesi ile düet yaptı

Ünlü popçu Serdar Ortaç
, önceki gün SABAH ve Atv'nin ana basın sponsorluğunu üstlendiği Turkcell Yıldızlı Geceler
kapsamında Harbiye Açıkhava
'da konser verdi. Gecede geçmişten bugüne unutulmaz şarkılarını seslendiren Ortaç, 2.5 saat sahnede kalarak toplam 36 şarkı seslendirdi. Ortaç, konserin ikinci yarısında 'Bilsem ki' adlı şarkısını annesi Nesrin Ortaç ile beraber seslendirerek seyirciye sürpriz yaptı. Anne Ortaç'ın performansı dinleyiciden alkış aldı. Konser öncesi gazetecilerin sorularını yanıtlayan Serdar Ortaç, şöyle konuştu: "Burada 20 senedir konser veriyorum. Brezilya'dan dansçılar getirdim, sahneye motosiklet çıkarttım, bir keresinde çatıdan bile indim. 1998'de sosyal medya yoktu. Kimse, kimsenin ne yaptığını bilmiyordu. Hep ilkleri yaptım. Şimdi 48 yaşındayım, bütün genç sanatçılarla tekrar Harbiye'deyim ve kendimi onlardan daha genç hissediyorum." Sanatçıyı dinleyenler arasında; eşi Chloe Loughnan
, Sinan Akçıl
ve Ferman Toprak
da vardı. 17 KİLOLUK CEKETİ İLK ŞARKIDA ÇIKARDI
Serdar Ortaç, sahneye 20 bin Swarovski taşla süslü bir ceketle çıktı. Ünlü popçu, "Karşınıza ışıl ışıl çıkmak istedim fakat taşlardan nefes alamıyorum. Biraz ağır" dedi. Ortaç, Selim Akar imzalı 17 kiloluk ceketini ilk şarkıda çıkarmak zorunda kaldı.