Hit şarkılarıyla Bodrum’da caz yaptı

Eylül ayı konserlerine Bodrum
Caz Festivali'yle başlayan Kenan Doğulu
, önceki akşam İhtimaller Projesi ile Bodrum Antik Tiyatro'nun tarihi atmosferinde sevenlerine güzel bir gece yaşattı. Bu proje kapsamında 'Aşk Oyunu', 'Gelinim', 'Can Bebeğim', 'Baş Harfi Ben' gibi hit parçalarını caz müziğiyle farklı bir tatta seslendiren Doğulu, son albümüne ismini veren parçası 'Vay Be'yi de ilk kez caz formunda söyledi. Doğulu'ya piyanoda Ercüment Orkut ve Can Çankaya, kontrbasta Ozan Musluoğlu, davulda Mehmet İkiz ve Ferit Odman, trompette ise Şenova Ülker eşlik etti.