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Hit şarkılarıyla ’da caz yaptı

Giriş Tarihi: 6.9.2018
Hit şarkılarıyla Bodrum’da caz yaptı
Eylül ayı konserlerine Caz Festivali'yle başlayan , önceki akşam İhtimaller Projesi ile Bodrum Antik Tiyatro'nun tarihi atmosferinde sevenlerine güzel bir gece yaşattı. Bu proje kapsamında 'Aşk Oyunu', 'Gelinim', 'Can Bebeğim', 'Baş Harfi Ben' gibi hit parçalarını caz müziğiyle farklı bir tatta seslendiren Doğulu, son albümüne ismini veren parçası 'Vay Be'yi de ilk kez caz formunda söyledi. Doğulu'ya piyanoda Ercüment Orkut ve Can Çankaya, kontrbasta Ozan Musluoğlu, davulda Mehmet İkiz ve Ferit Odman, trompette ise Şenova Ülker eşlik etti.
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Hit şarkılarıyla Bodrum’da caz yaptı
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