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Kıskançlık şöleni bitti

EVREN ABDULLAHOĞLU
EVREN ABDULLAHOĞLU Günaydın Haberleri
Giriş Tarihi: 6.9.2018
Kıskançlık şöleni bitti
, bir yıldır burs verdiği üniversite öğrencisine son taksidi yatırınca ilginç bir olay yaşamıştı. Üniversiteli genç, parayı aldığı gün Tüzünataç'ı sosyal medyada engellemişti. Ünlü oyuncu da bu olay üzerine "Ben saftiriğim" demişti.

'SEVGİLİM YÜZÜNDEN OLDU'
OLAY büyüyünce üniversiteli genç bir video yayınlayarak "Sevgilim kıskandığı için Tüzünataç'ı engelledim. Özür dilerim" demişti. Ünlü oyuncu, olayla ilgili ilk kez gazetecilere konuştu: "Arkadaşlar, kısa süreli bir internet şöleni yaşandı. Artık konuşmayalım, bitti gitti!"
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Kıskançlık şöleni bitti
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