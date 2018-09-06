Kıskançlık şöleni bitti

Berrak Tüzünataç
, bir yıldır burs verdiği üniversite öğrencisine son taksidi yatırınca ilginç bir olay yaşamıştı. Üniversiteli genç, parayı aldığı gün Tüzünataç'ı sosyal medyada engellemişti. Ünlü oyuncu da bu olay üzerine "Ben saftiriğim" demişti. 'SEVGİLİM YÜZÜNDEN OLDU' OLAY
büyüyünce üniversiteli genç bir video yayınlayarak "Sevgilim kıskandığı için Tüzünataç'ı engelledim. Özür dilerim" demişti. Ünlü oyuncu, olayla ilgili ilk kez gazetecilere konuştu: "Arkadaşlar, kısa süreli bir internet şöleni yaşandı.
Artık konuşmayalım, bitti gitti!"