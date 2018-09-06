Masal ve teknolojinin buluşması Fantastik ‘Keloğlan

Türk masal
kahramanlarından Keloğlan'ın beyazperdeye aktarıldığı 'Keloğlan-Yeni Masal' adlı film, yarın seyirciyle buluşacak. Filmin özel gösterimi, önceki gün Kanyon'da yapıldı. Çocuk izleyicilerin yoğun ilgi gösterdiği filmin gösteriminde kahkaha eksik olmadı. Minikler, 'Keloğlan' rolündeki Atilla Doğukan Türkyılmaz ve 'Emir' karakterini canlandıran Kaya Akkaya ile bol bol fotoğraf çektirdi. Gösterime ünlü oyuncu Barış Kılıç
, oğulları Batu ve Emir, Şebnem Özinal da kızı Ayşe ile katıldı.
Yönetmen Süleyman Mert Özdemir, filmle ilgili şöyle konuştu: "Hayvanlar günümüzde eşya statüsü görüyor. İzleyici bu filmle, 'Keloğlan'ı ve hayvan sevgisi mesajını güzel bir sinematografiyle izleme şansı yakalayacak. 'Keloğlan' gibi bir masal kahramanını yeniden yorumlarken tedirgin olmadım. Amacımız bu masalı günümüz teknolojisiyle harmanlayıp ortaya fantastik bir 'Keloğlan' çıkarmaktı. Filmimiz kesinlikle tam bir aile filmi."