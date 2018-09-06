Sana mutluluklar sözüm kardeşçe

TEŞEKKÜR ETTİ Sinan Akçıl
'ın iki yıl büyük aşk yaşadığı Rumen sanatçı Otilia
, ayrılık sonrası ilk açıklamasını yaptı. Kendisi ve ilişkileri hakkında Rumen basınına güzel açıklamalar yapan Akçıl'a teşekkür eden Otilia şöyle dedi: "İki yıllık birlikteliğimizin ardından arkadaş kalabildiğimiz için çok mutluyum. Bundan sonra da arkadaş kalacağız." ÇOK ŞEY ÖĞRETTİ
Otilia, eski sevgilisi için övgü dolu sözler sarf etti: "İyi kötü birçok anımız var ve Sinan harika bir ruha sahip. Üstelik ondan çok şey öğrendim." Rumen sanatçı, Gizem Kayalı ile yeni bir ilişkiye yelken açan Akçıl'a başarılar da dileyip ekledi: "Yeni ilişkinde mutluluklar diliyorum."
Akçıl, yeni sevgilisi 2016 Best Model birincisi Kayalı ile.