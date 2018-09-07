Hastalıklara karşı çocuklara el yıkama alışkanlığı kazandırılmalı

Okullar açılmadan önce Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Nevin Cambaz Kurt, hijyen konusunda ailelere önemli bilgiler verdi...
¦ Çocuklar
, okula başladıklarında daha önce karşılaşmadığı pek çok mikropla aynı anda karşılaştıkları için okulun ilk dönemlerinde daha sık hasta oluyor. Bu hastalık sürecini en aza indirmek için bazı tedbirler alarak çocuklara kişisel hijyeni öğretmek gerekir.
¦ Hastalıkları önlemek için alınacak tedbirlerin en başında el yıkama gelir. Çocuklara el yıkama alışkanlığı kazandırılmalı. Bunun için de başta ebeveynlerin ellerimizi yıkayarak çocuklara örnek olması gerekiyor.
¦ Peki eller nasıl yıkanmalı? Eller önce akan su altında ıslatılmalı, ardından sabunlanmalı. Ellerin bütün yüzeyleri en az 15 saniye, el sırtı, el ayası, parmak araları da iyice yıkanmalı. Ardından eller akan su altında durulanıp kağıt havlu veya peçete ile kurulanmalı. Kurulanan kağıt havlu ile musluk kapatılmalı.
¦ Çocukların tırnaklarının da haftada bir düzenli olarak kesilmesi, tırnak aralarında mikropların yerleşimini önlemek açısından önemli.