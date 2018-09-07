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İlk fragmanı ile çok konuşuldu

Giriş Tarihi: 7.9.2018
İlk fragmanı ile çok konuşuldu
Çekimlerıne kısa süre önce başlanan atv'nin yeni dizisi ''ndan ilk görüntüler geldi. Dizinin tanıtımı, ekran başındakiler başta olmak üzere, sosyal medyada da büyük ilgi görerek, kısa sürede en çok konuşulanlar listesine girdi.

Aksiyon dolu sahneleriyle izleyicinin beklentisini daha da artıran dizinin yayın tarihi henüz netleşmedi. NTC Medya Mehmet Yiğit Alp'in yapımcılığını üstlendiği 'Can Kırıkları', iki kadın polisin hikayesini ele alıyor. Dizide , , Funda Eryiğit, , , Ecem Özkaya, Hazar Motan ve Kemal Uçar gibi isimler rol alıyor.
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İlk fragmanı ile çok konuşuldu
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