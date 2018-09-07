İlk fragmanı ile çok konuşuldu

Çekimlerıne kısa süre önce başlanan atv'nin yeni dizisi 'Can Kırıkları
'ndan ilk görüntüler geldi. Dizinin tanıtımı, ekran başındakiler başta olmak üzere, sosyal medyada da büyük ilgi görerek, kısa sürede en çok konuşulanlar listesine girdi.
Aksiyon dolu sahneleriyle izleyicinin beklentisini daha da artıran dizinin yayın tarihi henüz netleşmedi. NTC Medya Mehmet Yiğit Alp'in yapımcılığını üstlendiği 'Can Kırıkları', iki kadın polisin hikayesini ele alıyor. Dizide Hande Doğandemir
, Seçkin Özdemir
, Funda Eryiğit, Alican Yücesoy
, Özgür Çevik
, Ecem Özkaya, Hazar Motan ve Kemal Uçar gibi isimler rol alıyor.