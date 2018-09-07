‘İstanbul Muhafızları’ geliyor

İstanbul
Büyükşehir Belediyesi Kültür A.Ş. ve Neher Prodüksiyon ortak yapımı 'İstanbul Muhafızları' adlı çizgi dizi, beyazperdeye aktarıldı. 'İstanbul Muhafızları: Ab-ı Hayat Çeşmesi' adlı filmin çekimleri; Hidiv Kasrı, Yerebatan Sarnıcı, Hz. Yuşa Tepesi, Büyük Valide Han, II. Mahmud Bendi, Balat sokakları ve Sultanahmet'te yapıldı. Yapımcı Ammar Gündüz, "Filmin çekimlerini beş hafta, animasyonlarını ise yedi ayda tamamladık" dedi. Funda Güray ve Lemi Filozof'un başrollerini paylaştığı filmi Çağrı Cem Bayraklı yönetiyor.