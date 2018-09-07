Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Günaydın Haberleri > ‘İstanbul Muhafızları’ geliyor

Muhafızları’ geliyor

Giriş Tarihi: 7.9.2018
‘İstanbul Muhafızları’ geliyor
Büyükşehir Belediyesi Kültür A.Ş. ve Neher Prodüksiyon ortak yapımı 'İstanbul Muhafızları' adlı çizgi dizi, beyazperdeye aktarıldı. 'İstanbul Muhafızları: Ab-ı Hayat Çeşmesi' adlı filmin çekimleri; Hidiv Kasrı, Yerebatan Sarnıcı, Hz. Yuşa Tepesi, Büyük Valide Han, II. Mahmud Bendi, Balat sokakları ve Sultanahmet'te yapıldı. Yapımcı Ammar Gündüz, "Filmin çekimlerini beş hafta, animasyonlarını ise yedi ayda tamamladık" dedi. Funda Güray ve Lemi Filozof'un başrollerini paylaştığı filmi Çağrı Cem Bayraklı yönetiyor.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
‘İstanbul Muhafızları’ geliyor
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN