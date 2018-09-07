Okul kıyafeti alırken sentetik kumaşlardan uzak durmalısınız

Çocuğunuza okul kıyafeti alırken, giysilerin sağlıklı kumaş ve hammaddelerle hazırlanmış olmasına dikkat etmelisiniz. Çocuklar, tenefüslerde okul içinde ve bahçede koşup terliyor. Bu nedenle okul kıyafetlerini seçerken, teri çeken ve vücudu ıslak bırakmayan pamuklu kıyafetlerin tercih edilmesi önem taşıyor. Dermatoloji Uzmanı Dr. Canan Öztürk, okul kıyafet seçiminde dikkat edilmesi gerekenleri anlattı:
Polyester, naylon, akrilik gibi sentetik ipliklerden dokunan kumaşlar, vücudun ısı dengesini bozarak aşırı terlemeye neden olabilir. Sağlıksız kimyasal boyalar, terle birleşince alerjik döküntülerin oluşmasına neden olabilir. Sentetik içerikli kumaşlar sıcak havalarda isilik, alerjik döküntü ve kaşıntıya yol açabilir. Aileler kıyafetlerin iç yüzüne yerleştirilen etiketleri mutlaka okumalı ve uygun olmayan malzemeden yapılmış giysilerden kaçınmalıdır. Çocukların içinde rahatça hareket edebildiği, ölçüleri uygun kıyafetler alınmalıdır.
Terledikten sonra çocukların üzeri mümkünse hemen değiştirilmelidir, aksi takdirde ıslak kalan ciltte 'samyeli' dediğimiz mantar oluşabilir. Bu mantar özellikle sırtta ve göğüste kahverengi lekelerle ortaya çıkar. PAMUKLU ÇORAP, DERI AYAKKABI
Çok dar, sentetik içerikli kıyafetler,
sırtta ve kalçada kabarık ve kaşıntılı sivilce
oluşumuna neden olabilir. Özellikle
soğuk havalarda çocukları fazla kalın giydirmek
uygun değildir. Özellikle yün içerikli
ürünler, alerjiye yol açabilir.
Günün yedi-sekiz saatini okulda
geçiren çocuklar için; pamuklu, teri
çeken ve zararlı kimyasal boyalar içermeyen çoraplar
tercih edilmeli. Kapalı
ortamda terleyen ayaklarda, kimyasal
boylarla birleştiğinde egzama ve mantar
oluşabilir. Bu nedenle kışın deri ve
hava alan ayakkabılar
tercih edilmelidir.
Eve geldikten sonra çoraplar çıkarılmalı,
ayaklar yıkandıktan sonra kurulanmalı
ve bir süre çorap giyilmemelidir.