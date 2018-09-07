Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Günaydın Haberleri > Sigaraya karşı savaş açtılar!

Sigaraya karşı savaş açtılar!

Giriş Tarihi: 7.9.2018
Sigaraya karşı savaş açtılar!
SANAT ve cemiyet dünyasının ünlü isimleri, sigaraya hayır demek için bir araya geldi. , Bizce Yapım, Kızılay ve Sizin İçin Buradayız Platformu'nun işbirliğiyle hayata geçirilen Kansersiz Yaşam Senin Elinde adlı projeye çok sayıda ünlü isim de destek verdi. 'dan 'a, Deniz Baysal'dan Yusuf Güney'e birçok ünlü isim, Kansersiz Yaşam Senin Elinde başlıklı sosyal sorumluluk projesi kapsamında objektif karşısına geçti. Ünlü yüzlerin 'Sigaraya hayır' temalı fotoğrafları ve mesajlarıyla bir sergi hazırlandı. Akciğer kanserinden korunmaya ve sigaranın zararlarına dikkat çekmek için oluşturulan sergi, 19 Eylül'de Zorlu Center'da açılacak. Sergi, 21 Eylül tarihine kadar ziyaret edilebilecek. Proje kapsamında ayrıca, Liv Hospital tarafından 2 bin kişiye sağlık kontrolü yapılacak.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Sigaraya karşı savaş açtılar!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN