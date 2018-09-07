Sigaraya karşı savaş açtılar!

SANAT ve cemiyet dünyasının ünlü isimleri, sigaraya hayır demek için bir araya geldi. Liv Hospital
, Bizce Yapım, Kızılay ve Sizin İçin Buradayız Platformu'nun işbirliğiyle hayata geçirilen Kansersiz Yaşam Senin Elinde adlı projeye çok sayıda ünlü isim de destek verdi. Can Yaman
'dan Aslışah Alkoçlar
'a, Deniz Baysal'dan Yusuf Güney'e birçok ünlü isim, Kansersiz Yaşam Senin Elinde başlıklı sosyal sorumluluk projesi kapsamında objektif karşısına geçti. Ünlü yüzlerin 'Sigaraya hayır' temalı fotoğrafları ve mesajlarıyla bir sergi hazırlandı. Akciğer kanserinden korunmaya ve sigaranın zararlarına dikkat çekmek için oluşturulan sergi, 19 Eylül'de Zorlu Center'da açılacak. Sergi, 21 Eylül tarihine kadar ziyaret edilebilecek. Proje kapsamında ayrıca, Liv Hospital tarafından 2 bin kişiye sağlık kontrolü yapılacak.