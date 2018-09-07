Takipsizlik kararı

'Arif V 216' filminde, gençleri tütün ve uyuşturucu ürünlerine özendirdiği gerekçesiyle ünlü komedyen Cem Yılmaz
'dan şikayetçi olan Prof. Dr. Orhan Kural
'ın şikayeti takipsizlik kararıyla sonuçlandı. Prof. Dr. Kural, geçtiğimiz aylarda İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunmuş ve 'Arif V 216'da çocuk ve gençlerin tütün, bonzai, uyuşturucu ve diğer bağımlılıklara özendirildiğini öne sürmüştü. 'YASALARI ÇIĞNIYOR'
Kural dilekçesinde; Yılmaz'ın daha önce yapılan uyarıları hiçe sayarak, ısrarcı bir tutumla sinema- terapi metodu uygulayarak, muhtemelen menfaat karşılığında bu tutumunu devam ettirdiğini öne sürmüştü. 'Pek Yakında' filminde elinde sigarayla hastaneye giren Yılmaz'ın, bu filmde ise sigarayla uçağa girdiği belirtilen dilekçede şu ifadeler kullanıldı: "Amaç hep aynı; yasaları çiğnetmek... Kanun, tütün ve uyuşturucu ürünlerinin bu tür yerlerde içilmesini ve tanıtımını yasakladığı halde, gelecek nesillere kötü örnek olunmakta, tütün ve sigara fabrikalarının ekmeğine bal sürülmektedir.' İFADE VERMIŞTİ
Geçtiğimiz günlerde savcılık, soruşturmayı takipsizlik kararıyla sonuçlandırdı. Kararda, 'Filmin içeriğinde herhangi bir uyuşturucu madde kullanımına ve bu nedenle ortaya çıkacak aleni özendirme eylemine rastlanmadığı tespit edilmiştir' denildi. Cem Yılmaz, daha önce Kural'ın şikayeti üzerine 'Pek Yakında' filmiyle ilgili de ifade vermişti.