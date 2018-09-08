‘53 yılda çok iyi oyuncular yetiştirdim’

İstanbul Kültür Sanat Vakfı'nın (İKSV) Aygaz, Opet ve Tüpraş'ın sponsorluğunda düzenlediği 22'nci İstanbul Tiyatro Festivali
, bu yıl 17 Kasım-4 Aralık tarihleri arasında yapılacak. 'Tiyatro bir kez yaşanır' sloganıyla izleyiciyle buluşacak olan festivalde, çok iddialı oyunlar yer alıyor. Yurt dışından 12, Türkiye'den 12 olmak üzere 24 tiyatro, dans ve performans topluluğunun 52 gösteriyle yer alacağı festivalin programı, önceki gün Zorlu PSM'de açıklandı. Aynı akşam, tiyatroya 53 yılını adamış usta sanatçı Zeliha Berksoy'a da İstanbul Tiyatro Festivali Onur Ödülü takdim edildi. Berksoy ödülünü, İKSV Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Eczacıbaşı
'nın elinden aldı. Ben de ulusal ve uluslararası arenada adından söz ettiren Berksoy'la konuşma fırsatı buldum. Tiyatro dünyasının usta ismi Berksoy, şunları söyledi: "Memleketimde büyük özverilerle tiyatro yapmak, çok kıymetli bir şey. 53 yıldır alçakgönüllülükten, fedakarlıktan, sabretmekten ve çok çalışmaktan hiç vazgeçmedim. Mimar Sinan Üniversitesi
'nde 45 yıl eğitmenlik yaptım. Çok yetenekli oyuncular yetiştirdim. İnanın; bizim oyuncularımızın kıvraklığı, sıcaklığı, zekası ve yaratıcılığı Avrupa'da hiçbir oyuncuda yok. Ben de geldiğim noktadan memnunum. Çok şükür, halkımız gereken desteği verdi. Bu, paha biçilemez." Berksoy, yeni sezonda Deniz Gökçer, Tamer Levent
ve Utku Çorbacıyla birlikte 'Sanat Yemekte Yenir mi?' adlı bir komedi oyunu sahneleyeceklerini de ilk kez açıkladı. Gelelim festivalin öne çıkan yapımlarına... 12 yerli yapım arasında; Oyun Atölyesi'nin 'Kral Lear'ı, Duru Tiyatro
'nun 'Yüzleşme'si, Talimhane Tiyatrosu'nun 'Zebercet'i, Hareket Atölyesi Topluluğu'nun 'Ruhiye'si ve Boğaziçi Gösteri Sanatları Topluluğu'nun 'Artık Bir Davan Var'ı dikkat çekiyor. USTALARDAN ATÖLYELER
Yabancı oyunlar arasında ise Theatre of Nations'ın sanat direktörü Evgeny Mironov'un 11 hamlet karakterini canlandırdığı 'Hamlet I Collage' adlı oyunu öne çıkıyor. 22 Kasım'da sahnelenecek oyunun ardından, onur ödülü alacak olan Rus oyuncu, 23 Kasım'da oyunculuk atölyesi de düzenleyecek. Yunan Tiyatro efsanesi Theodoros Terzopoulos da kendi oyunculuk metodunu 24 Kasım'da vereceği atölye ile aktaracak. Hollandalı 'Nederlands Dans Theater 1' gösterisi ile Carlo Goldoni'nin 'Komik Tiyatro'su; merakla beklenen yabancı yapımlar arasında. 100 BİN LİRA DESTEK
İKSV Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Eczacıbaşı; festivalin sponsorlarına teşekkür ederken tiyatroculara, bir sonraki projelerinde kullanılmak üzere verilecek desteğin 100 bin lira olduğunu açıkladı. Festivalde, öğrenci biletleri bu yıl da 10 lira olarak belirlendi. Biletler, 15 Eylül'de satışa çıkıyor.