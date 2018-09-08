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‘Beckham saç ektirdi’ iddiası

Giriş Tarihi: 8.9.2018
‘Beckham saç ektirdi’ iddiası
ikonlarından , geçtiğimiz günlerde Miami'deki 'da güneşlenirken görüntülendi. Amerikan Birinci Futbol Ligi'nde (MLS) mücadele edecek yeni bir takım kuran Beckham, gün boyu havuz kenarında gazete okudu. Futbol takımının işleriyle ilgilenmek için ailesinden ayrı olarak Miami'ye giden Beckham hakkında ilginç bir iddia da ortaya atıldı. 43 yaşındaki Beckham'ın saçlarını 3 numaraya vurduğu ve başında kızarıklıklar bulunduğu görüldü. Bu kareler, uzun sarı saçlarıyla tanınan Beckham'ın saç ektirdiği şeklinde yorumlandı.
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‘Beckham saç ektirdi’ iddiası
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