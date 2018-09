EDHO’da mesai yeniden başladı

BUGÜN NELER OLDU

ATV'nin fenomen dizisi 'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın sevilen oyuncuları, yeni sezon için kolları sıvadı. Dördüncü sezon için kamera karşısına geçmeye hazırlanan ekip ve oyuncular, geçtiğimiz günlerde dizinin tanıtım filmi için bir araya geldi. Yaz tatilinden döndüklerini ve yeni sezona hazır olduklarını belirten oyuncular; hem hasret giderdi, hem de keyifli dakikalar geçirdi.Oyuncular, tanıtım filmi çekimlerinde, 61 yaşına basan Tarık Ünlüoğlu'nun doğum günü de kutladı. Atv Tanıtım ve Marka Yönetimi Müdürü Dilaver Kıvrak'ın organize ettiği sürpriz doğum günü kutlamasınden dolayı çok mutlu olan Ünlüoğlu'nu eşi Gülenay Kalkan da yalnız bırakmadı. Oktay Kaynarca Ozan Akbaba ve Yunus Emre Yıldırımer; yeni sezonla alakalı GÜNAYDIN'a konuştu.Dizinin başrol oyuncusu Oktay Kaynarca, yeni sezona hazır olduğunu şu sözlerle ifade etti: "Tatili güzel geçirdik, dinlenmeye çalıştık. Çok az daha aramız var, ondan sonra işimizin başına geçeceğiz." Dizinin dördüncü sezona ulaşmasından gurur duyduğunu söyleyen Kaynarca, sözlerine şöyle devam etti: "Dördüncü sezon inşallah yine iyi olacak. Şu sıralardaki dizilerin sezon sürelerine bakınca iyi iş çıkardığımızı düşünüyoruz. Dördüncü sezon, kritik bir sezon. Daha iyi sarılacağız işimize. Seyirci televizyonun başına geçip salı günleri bizi bekleyecek. Seti çok özledim. Yeni senaryoyu merakla bekliyorum. Fazla tatil beni yoruyor, çalışmayı seviyorum." Usta oyuncu, izleyiciden aldığı tepkiler için de şöyle konuştu: "İnsanlar, 'Hadi ne zaman başlayacaksınız?' diyorlar, sağ olsunlar. Sokaktaki insanların tepkisi çok güzel. Geçen sezon çok güzel sahneler çektik. Final sahnemiz de çok güzeldi. Her seferinde söylüyorum; geçmiş üç sezonu izlememiş seyirci sezona başlarken yeni bir diziye başlıyor gibi izleyebilir, her sezon böyle olmuştur."Geçtığımız ay baba olan yakışıklı oyuncu Ozan Akbaba, baba olmanın mutluluğunu şöyle dile getirdi: "Ozan Ali'miz iyi, annemiz iyi, ben de çok iyiyim. İnsanlar bana 'Gözlerin parlıyor' diyor. Bebek, çok farklı bir şeymiş. Gözlerim şimdiden onu arıyor. Sette de görüntülü konuşma yaparız. En azından eşimi arar, sorarım. Bu sezon daha huzurlu çalışacağım gibi görünüyor." Öte yandan yeni sezon için hazır olduğunu da söyleyen Akbaba, "Bundan önceki üç sezonda da olduğu gibi bomba gibiyiz. Çok kaliteli bir iş çıkardığımız için herkes ilk sezonun heyecanıyla çalışıyor" diye konuştu. Reyting korkusu olmadığına da değinen Akbaba; "Bizim reyting ya da sıralama korkumuz yok. Dördüncü sezon olmasına rağmen hâlâ kendine yer etmiş bir yapım olduğumuz için korkmuyoruz" dedi. Dışarıda karşılaştığı insanlardan güzel tepkiler alan oyuncu, sözlerine şöyle devam etti: "O kadar sıcak ve samimi yaklasıyorlar ki; aileden biri gibi olmuşuz. İnsanların yüreğine dokunan bir iş yapınca herkes sizi sever."TATİLİNİ eşiyle birlikte Kalkan taraflarında geçirdiğini söyleyen Yunus Emre Yıldırımer, "Biz her zaman yeni sezona hazırız. İşimizi sevdiğimiz içim aklımızdan da çıkmıyor" dedi. Baba olmayı düşünüp düşünmediği sorulan genç oyuncu, "Kısmet. Dizi başladığından beri ekipten çok kişi evlendi, çok kişi baba oldu. Oktay Abi çok istiyor baba olmamı" deyip espri yaptı: "Bütün masrafı ona yıkacağım."