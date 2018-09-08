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EDHO’da mesai yeniden başladı Atv’nin fenomen dizisi ‘Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’ın sevilen oyuncuları, tanıtım filmi çekimleri için bir araya geldi. Dördüncü sezon için kamera karşısına geçmeye hazırlanan oyuncular, tanıtım çekimi arasında GÜNAYDIN’a konuştu