Müslüm baba’nın sazı onun olacak

Gerçek hayat hikayelerini sinemaya taşıyan Mustafa Uslu, 'Ayla'dan sonra yine hepimizi derinden etkileyecek bir filmi izleyiciyle buluşturmaya hazırlanıyor: 'Müslüm'. 26 Ekim'de vizyona girecek 'Müslüm' filminde Müslüm Gürses 'in çocukluğunu Şahin Kendirci oynuayacak. Kendirci, önceki gün önce 2013 yılında aramızdan ayrılan usta sanatçının mezarını ziyaret etti, ardından eşi Muhterem Nur ile bir araya geldi. Filmin ilk kurgusunu izleyen ve çok etkilendiği söyleyen Muhterem Nur; Müslüm Gürses'in bazen mutlu ama çoğunlukla acılarla geçen çocukluğuna hayat veren Şahin Kendirci'yi çok başarılı bulduğunu ve Müslüm Gürses'e de çok benzettiğini söyledi.Müslüm Gürses sayesinde bağlama çalmayı öğrendiğini söyleyen Şahin Kendirci'ye, sanatçının 17 yaşında aldığı ilk sazını hediye edeceğini belirten Muhterem Nur, şöyle konuştu: "Püskülünü de kendisi yapmış. Şimdi o püskül sarardı tabii ama saz hâlâ sağlam. Yıllarca yanından ayırmadı o sazı. Benim için de çok ama çok değerli. Şahin'e ömür boyu saklayacağı emanet olsun bizden." Ses renginin güzelliğiyle birlikte efsanevi sanatçıya benzerliğiyle de dikkat çeken Kendirci, oyunculuk yeteneğiyle filmin yönetmenleri Ketche ve Can Ulkay'dan da tam not aldı. Timuçin Esen ve Zerrin Tekindor 'un başrolleri üstlendiği film; Ayça Bingöl , Turgut Tunçalp, Taner Ölmez, Erkan Avcı, Erkan Can , Güven Kıraç, Goncagül Sunar, Erkan Kolçak Köstendil Altan Erkekli gibi yıldız oyuncuları bir araya getiriyor.