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Müslüm baba’nın sazı onun olacak

Müslüm filminde ’in gençliğini oynayan Şahin Kendirci, ’u ziyaret etti. Nur, “Müslüm’ün püsküllü sazını sana hediye edeceğim” dedi

ÖMER KARAHAN
ÖMER KARAHAN Günaydın Haberleri
Giriş Tarihi: 8.9.2018
Müslüm baba’nın sazı onun olacak
Gerçek hayat hikayelerini sinemaya taşıyan Mustafa Uslu, 'Ayla'dan sonra yine hepimizi derinden etkileyecek bir filmi izleyiciyle buluşturmaya hazırlanıyor: 'Müslüm'. 26 Ekim'de vizyona girecek 'Müslüm' filminde 'in çocukluğunu Şahin Kendirci oynuayacak. Kendirci, önceki gün önce 2013 yılında aramızdan ayrılan usta sanatçının mezarını ziyaret etti, ardından eşi ile bir araya geldi. Filmin ilk kurgusunu izleyen ve çok etkilendiği söyleyen Muhterem Nur; Müslüm Gürses'in bazen mutlu ama çoğunlukla acılarla geçen çocukluğuna hayat veren Şahin Kendirci'yi çok başarılı bulduğunu ve Müslüm Gürses'e de çok benzettiğini söyledi.


İLK SAZINI HEDİYE EDECEK
Müslüm Gürses sayesinde bağlama çalmayı öğrendiğini söyleyen Şahin Kendirci'ye, sanatçının 17 yaşında aldığı ilk sazını hediye edeceğini belirten Muhterem Nur, şöyle konuştu: "Püskülünü de kendisi yapmış. Şimdi o püskül sarardı tabii ama saz hâlâ sağlam. Yıllarca yanından ayırmadı o sazı. Benim için de çok ama çok değerli. Şahin'e ömür boyu saklayacağı emanet olsun bizden." Ses renginin güzelliğiyle birlikte efsanevi sanatçıya benzerliğiyle de dikkat çeken Kendirci, oyunculuk yeteneğiyle filmin yönetmenleri Ketche ve Can Ulkay'dan da tam not aldı. ve 'un başrolleri üstlendiği film; , Turgut Tunçalp, Taner Ölmez, Erkan Avcı, , Güven Kıraç, Goncagül Sunar, , gibi yıldız oyuncuları bir araya getiriyor.
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Müslüm baba’nın sazı onun olacak
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