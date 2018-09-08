‘Organize’ langırt maçı

KIVANÇ YİNE TİPİNİ DEĞİŞTİRDİ

KIVANÇ Tatlıtuğ'u gören tanıyamıyor! Ünlü oyuncu, rol aldığı projeler için imaj değiştirmekten çekinmiyor. Tatlıtuğ, Yılmaz Erdoğan'ın yeni filmi Organize İşler 2 için saç modelini değiştirip bıyık bıraktı.

LANGIRT MAÇI

Yılmaz Erdoğan'ın yeni filmi 'Organize İşler 2'nin çekimleri, geçtiğimiz günlerde tamamlandı. Film ekibi, set arasında eğlenceli anlar yaşadı. Tüm oyuncuların hazır bulunduğu sette; Erdoğan ile Tatlıtuğ, langırt maçı yaptı. İkilinin mücadelesinde büyük heyecan yaşandı. Öte yandan, Tatlıtuğ'un film için görüntüsünü değiştirmesi de dikkat çekti.