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‘Organize’ langırt maçı

ile , ‘ 2’ filminin setinde langırt maçı yaptı. İkilinin mücadelesi büyük heyecana sahne oldu

MERVE YURTYAPAN
MERVE YURTYAPAN Günaydın Haberleri
Giriş Tarihi: 8.9.2018
‘Organize’ langırt maçı

KIVANÇ YİNE TİPİNİ DEĞİŞTİRDİ

'u gören tanıyamıyor! Ünlü oyuncu, rol aldığı projeler için imaj değiştirmekten çekinmiyor. Tatlıtuğ, 'ın yeni filmi 2 için saç modelini değiştirip bıyık bıraktı.

LANGIRT MAÇI

Yılmaz Erdoğan'ın yeni filmi 'Organize İşler 2'nin çekimleri, geçtiğimiz günlerde tamamlandı. Film ekibi, set arasında eğlenceli anlar yaşadı. Tüm oyuncuların hazır bulunduğu sette; Erdoğan ile Tatlıtuğ, langırt maçı yaptı. İkilinin mücadelesinde büyük heyecan yaşandı. Öte yandan, Tatlıtuğ'un film için görüntüsünü değiştirmesi de dikkat çekti.

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‘Organize’ langırt maçı
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