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6’nın çekimleri başladı!

Bugüne kadar en çok izlenen filmler listesinde zirvede yer alan serisinin 6’ıncısının çekimlerine Karacabey Longoz Ormanları’nda başlandı. Filmin Şubat 2019'da vizyona girmesi planlanıyor.

AA Günaydın Haberleri
Giriş Tarihi: 8.9.2018 16:50 Güncelleme Tarihi: 8.9.2018 17:03
Recep İvedik 6’nın çekimleri başladı!

Ünlü komedyen ve oyuncu 'ın başrolünü üstlendiği " 6" filminin, 'ndaki çekimlerine başlandı.

Film setini ziyaret eden Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, Gökbakar ile yönetmen kardeşi Togan Gökbakar ve yapımcı Çağrı Özeren ile bir araya geldi.

Oyunculara ve sette çalışanlara başarılar dileyen Özkan, "Filmin Karacabey'de çekilmesinden dolayı memnunuz. Şahan Gökbakar, Recep İvedik 6'yı burada çekmeye başladı." dedi.

Özkan, Gökbakar'ın, ekibiyle birlikte ilçenin misafiri olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Bütün Karacabeyliler adına 'Güzel ilçemize hoş geldiniz' diyorum. Karacabey, tarım ve hayvancılıkla anılan bir ilçeydi. Biz, hep çok daha farklı özelliklerinin ve güzelliklerinin olduğunu vurguluyorduk. yönü hiç bilinmeyen bir noktaydı. Bu anlamda Gökbakar'ın burada çektiği film, Karacabey'in tanıtımı açısından önemli bir unsur olacak."

Çekimlerine başlanan ve konusu 'da geçen "Rece İvedik 6" filminin Şubat ayında vizyona gireceği öğrenildi.

Şahan Gökbakar instagram hesabından setten ilk görüntüleri paylaştı.

Recep İvedik 6’nın çekimleri başladı!

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Recep İvedik 6’nın çekimleri başladı!
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