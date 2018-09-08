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Türk filmi ’nde

İLKER GEZİCİ
İLKER GEZİCİ Günaydın Haberleri
Giriş Tarihi: 8.9.2018
Türk sanal gerçeklik filmi Venedik Film Festivali’nde
Denız Tortum'un yazıp yönettiği 'Selyatağı' isimli VR (Virtual reality/) filmi, kapsamında gerçekleştirilen Venice VR'da dünya prömiyerini yaptı. 2018 yılında kurulan ve yeni medya alanına odaklanan Institute of Time'ın ilk filmi olma özelliğini taşıyan 'Selyatağı'nın yönetmeni Deniz Tortum; 2017 yılında düzenlenen !F İstanbul Bağımsız Filmler Festivali bünyesinde bugüne dek düzenlenmiş ilk VR sergisinin de küratörü. 'Selyatağı', Institute of Time ve İstos Film iş birliğinin ilk adımı olarak Venice VR'a kabul edildi.
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Türk sanal gerçeklik filmi Venedik Film Festivali’nde
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