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Açıkhava’da sürprizli müzik gecesi

Giriş Tarihi: 9.9.2018
Açıkhava’da sürprizli müzik gecesi

Usta müzisyenlerden oluşan Rubato grubu ile ünlü şarkıcı , önceki akşam ilk kez Turkcell Yıldızlı Geceler kapsamında Sahnesi'nde müzikseverlerle buluştu. SABAH ve atv'nin medya sponsorluğunda, Poll Production organizasyonuyla gerçekleşen konserin ilk yarısında sahneye Rubato çıktı. Grup, sevilen şarkılardan oluşan repertuvarı ile dinleyicileri büyüledi. Konserin ikinci yarısında ise sahnede kendine has yorumu ve güçlü sesiyle Mehmet Erdem vardı. Dillerden düşmeyen şarkılarının yanı sıra Türk müziğinin unutulmaz eserlerini de seslendiren Erdem'e, Açıkhava'yı dolduran binlerce müziksever hep bir ağızdan eşlik etti. Konserde sanatçılara sürpriz isimler de eşlik etti. Rubato grubu, 'la birlikte Sezen Aksu'nun 'Vay' şarkısını seslendirirken, daha sonra sahneye sevilen rap şarkıcısı Gazapizm çıktı. İkili, fenomen şarkı 'Kalbim Çukurda'yı seslendirdi. Konserin bir diğer sürprizi ise caz-blues sanatçısı oldu. Gox ile Erdem, sahnede Esmeray'ın sesinden hafızalara kazınan 'Unutama' şarkısını söyledi. Bol sürprizli konser; Rubato, Mehmet Erdem, Fatma Turgut ve Can Gox'un birlikte seslendirdiği 'Leylim Ley' şarkısı ve alkış yağmuru ile son buldu. Konseri izleyenler arasında ve Çağlayan Topaloğlu da vardı.

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Açıkhava’da sürprizli müzik gecesi
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