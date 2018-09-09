‘Bir zamanlar Çukurova’ hayatımın dönüm noktası olacak

13 Eylül'de seyirciyle buluşacak olan atv'nin yeni dizisi 'Bir Zamanlar Çukurova'da 'Züleyha' karakterini canlandıran Hilal Altınbilek'le diziyi ve rolünü konuştuk. 1970'lere geçen dönem dizisi için iki ay boyunca dergilerden ve gazetelerden o yılları araştırdığını söyleyen Altınbilek, "Ulaşabildiğim tüm dergileri, yayınları, o dönemlerin modasını inceledim" dedi. 70'li yıllardaki aşkları da değerlendiren güzel oyuncu, o zamanki aşkların daha gerçek, daha samimi ve özlem dolu olduğunu söyledi...

İYİ Kİ ADANA'DA ÇEKİYORUZ

Neden bu dizide rol almak istediniz?

Türk dizi tarihinde kült diziler arasında yer alan bir iş olacağını umuyorum. Beni aslında buna vesile olabilecek senaryosu çok etkiledi ve "Bu işin içinde olmalıyım" dedim. Oyuncu kadrosu, yapım şirketimizin olağanüstü profesyonel yaklaşımı; beni yıllara damga vurabilecek bir işin içinde olabileceğime inandırdı. İyi ki de buna inanıp böylesine iddialı bir işin içinde 'Züleyha'ya hayat verebildim. Ayrıca 'Züleyha'nın hikayesi de beni çok etkiledi.

Çekimler nasıl geçiyor? Mesela Adana sıcağına alışabildiniz mi?

Çekimler çok keyifli ve yoğun. Zamanın nasıl geçtiğini anlayamıyoruz. Adana insanı o kadar sıcak ve samimi ki, 'İyi ki bu işi Adana'da çekiyoruz' diyorum sürekli. Adana'daki setimizde olmaktan çok mutluyum.

Yorulduğunuz ya da zorlandığınız yerler oldu mu?

İş çok büyüleyici olunca ekstra titizlendiğim sahnelerim çok oldu. Yorulmak benim için anlık oluyor aslında. Bir sonraki sahne başladığında hiçbir şeyim kalmıyor.

İKİ AY 70'LERDE YAŞADIM

'Züleyha' nasıl biri?

'Züleyha' çok naif ama aynı zamanda savaşçı bir ruha sahip. Özellikle aşkı söz konusu olduğunda daha da savaşçı birine dönüşüyor. Bin bir türlü sıkıntısı arasında hayata tutunmaya çalışan azimli bir Türk kızı. Tabii ki en büyük motivasyonu aşkı.

'Züleyha'nın terzi olduğunu öğrendim... Sizin terzilikle, el işleriyle aranız nasıl? Başarılı mısınız o konularda?

Açıkçası hep yoğun bir set hayatım oldu. Bu konulara yeteneğimin olduğunu biliyorum ancak zamanım yok.

'Züleyha' karakteri için özel bir çalışma yaptınız mı?

Züleyha için neredeyse bir-iki ay 1970'lerde yaşadım diyebilirim. Ulaşabildiğim tüm dergileri, yayınları okudum. O dönemlerin modasını yakından inceledim. Konuşma şekillerini, tavırlarını 'Züleyha'yla harmanlayarak özel bir karakter olması için gerekli her şeyi yaptım diyebilirim. Umarım izleyenlerimize de tüm bunları aktarabiliriz.

KOSTÜMLER TREND YARATACAK

'Bir Zamanlar Çukurova'nın konusu 70'lerde geçiyor. Kendinizi dönem kostümleri içinde görünce ne hissetiniz?

Kostümlerin yeni bir trend yaratacağını düşünüyorum. Hepsi çok rahat ve özeller. Farklı bir dünya ama asla uzak değiller.

O yıllara ait neler biliyorsunuz? Öğrenince şaşırdığınız konular, olaylar var mı?

Dönemin markalarına hakimim. Moda çizgisini severim. O dönemi çok naif ve zarif buluyorum.

Dönem işlerinde oynayanlara hep sorulur, ben de sorayım; o dönemde yaşamak ister miydiniz?

Kesinlikle! 1970'lerle ilgilendiğim zamandan beri, o dönemde her şeyin daha yavaş ve böylece daha anlamlı olduğunu hissettim. Ben de bu duyguyu yaşamak isterdim.

'Karagül' dizisiyle geniş bir hayran kitlesi edindiniz. O diziden sonra hayatınız ne yönde değişti?

Farkındalığım arttı ve dolayısıyla da sorumluluğum. Yolumu, hangi yönde nasıl çizmem gerektiğini keşfettim ve hep bu doğrultuda ilerlemeye çalıştım.

Hilal Altınbilek denilince akla ilk gelen dizi 'Karagül oluyor. Sizce bu durum 'Bir zamanlar Çukurova' dizisiyle değişecek mi?

'Bir Zamanlar Çukurova'nın kariyerimde farklı bir yöne evrilmeme vesile olacağını ve dolayısıyla da hayatımın kırılma noktalarından biri olacağına inanıyorum.

Sosyal medyada hakkınızda genellikle güzel yorumlar okudum. Hayranlarınıza karşı bir sorumluluk hissediyor musunuz?

Hissetmez miyim! Keşke zamanım olsa da hepsini tek tek okusam ve cevap verebilsem.

Bir sosyal medya kullanıcısı sizin için 'Yerli Barbara Palvin' demiş. Bir başka fotoğrafınızı da Rihanna'ya benzetmişler. Ne düşünüyorsunuz?

Herkesin bende kendilerinden ve hayranı olduğu isimlerden bir şey bulması mutluluk verici tabii. Onların hayatlarına girebildiğimi hissediyorum böylelikle.

70'LERDE YAŞAM İLKEL AMA AŞKLAR DAHA GERÇEKMİŞ

'Züleyha' ile 'Yılmaz'ın aşkı zorlu yollardan geçiyor. Onların ilişkisi için ne söylemek istersiniz? Nasıl bir gelecek öngörüyorsunuz?

Onlarınki çok tutkulu, sabır, azim ve fedakarlık dolu bir aşk. Bu zamanda böyle bir aşkın hikayesi herkesi çok etkileyecek bence.



O dönemki aşklar ile günümüz aşklarını karşılaştırır mısınız?

Şu an hayat daha dijital, bazı yönlerden daha kolay. Ama o zamanların aşkları daha gerçek, daha samimi ve özlem dolu olduğu için daha değerliymiş. Şimdi uzakta bile olsan bir telefonla yüzünü görme ihtimalin var. O zamanlar daha ilkel ama daha değerliymiş her şey.

EN BÜYÜK HAYALİM BÜYÜK BİR HOLLYWOOD YAPIMINDA ROL ALMAK

'Züleyha'nın en büyük hayali evlenip yuva kurmak... Sizin en büyük hayaliniz nedir?

Türkiye'deki hayallerime adım adım ulaşıyorum. Ama globaldeki hayalim; büyük bir Hollywood yapımında başrol oynamak.



Paylaşımlarınıza baktığımda Al Pacino hayranlığınızı gördüm. Beraber oynamayı hayal ettiğiniz isimler var mı?

Çağan Irmak filminde oynamak büyük bir hayalimdi, ona kavuştum. Totem yaptığım iki isim var şu an ama totemimi bozmamak için size açıklayamıyorum.