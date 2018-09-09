‘Ezel’, Romanya’da yeniden çekiliyor

AY Yapım imzalı, Kerem Deren ve Pınar Bulut'un yazdığı, Uluç Bayraktar'ın yönetmenliğini üstlendiği, atv'de yayınlandığı dönem fırtınalar estiren 'Ezel' dizisi, Romanya'da yeniden çekilecek. Eccho Rigts iş birliğiyle gerçekleşen anlaşmayla birlikte çekimleri yaz aylarında başlayan ve 'Vlad' adını taşıyan dizinin ilk 13 bölümü, 2019'da Romanya'nın önde gelen TV kanalı Pro TV'de yayınlanacak. 'Vlad'in başrollerini Romanya televizyon yıldızlarından Olympia Melinte, Diana Sar ve Adrian Nartea paylaşıyor. Türk dizi tarihinde ezberbozan senaryosu, güçlü başrol oyuncuları ve anlatım diliyle çok önemli bir yere sahip olan 'Ezel', aynı zamanda Türk dizilerinin dünyaya açılmasına ön ayak olmuştu. Kenan İmirzalıoğlu, Cansu Dere Yiğit Özşener, Barış Falay, Haluk Bilginer ve Tuncel Kurtiz'in hafızalara kazınan performanslarıyla ilgi gören 'Ezel', ilk sezonunun yayınlandığı 2009 yılından bu yana 150 ülkeye satıldı. Doğu Avrupa, Ortadoğu ve Asya ülkelerinde yayınlandığı kanallarda reyting rekorları kıran dizi, aynı zamanda Latin Amerika ülkelerine satılan ilk Türk dizisi oldu.

BUGÜN NELER OLDU