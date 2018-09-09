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12 günde caza doyacak

Giriş Tarihi: 9.9.2018
İstanbul 12 günde caza doyacak

'nin en uzun soluklu festivallerinden biri olan , sürpriz isimler ve yepyeni içerikleriyle 28'inci kez cazseverlerle buluşuyor. Bu yıl festival kapsamında caz müziğinin önemli temsilcilerinden , Till Brönner Septet, The Bad Plus, Avishai Cohen Quartet, Tarkovsky Quartet gibi sürpriz isimler sahneye çıkacak. Pozitif iş birliğiyle gerçekleştirilecek olan 28. Akbank Caz Festivali, 12 gün boyunca; Ustalara Saygı, Festivale Özel, Cazda İngiliz Çıkartması, Güçlü Nefesler, Caz ve Ötesi, Sihirli Eller, Fransız Rüzgarı'ndan oluşan temaların yanı sıra Caz Saat, Liselerde Caz, Kampüste Caz ve Atölyeler ile 11 kategoride cazseverleri coşturacak.

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İstanbul 12 günde caza doyacak
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