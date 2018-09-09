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Ünlü çiftler tam kadro düğünde

Giriş Tarihi: 9.9.2018
Ünlü çiftler tam kadro düğünde

ile 'un kızları Müjgan Ferhan Şensoy, önceki akşam Fransız Bahçeleri'nde düzenlenen törenle Cem Öget'le evlendi. Ünlüler geçidine sahne olan düğünün konukları arasında; Fahriye Evcen- Burak Özçivit, Burcu Esmersoy- Berk Suyabatmaz, Hatice Şendil- Burak Sağyaşar, , - da vardı.
Düğüne tek başına katılan Esra Erol, atv'de yayınlanan 'Esra Erol'da' programının yayınında olduğu için geceye geç kaldığını belirterek "Çiftimiz ilk danslarını etti, ben de takımı takacağım" dedi. Derya Şensoy da sevgilisi Sarp Levendoğlu ile yan yana görüntü vermek istemedi. Çift, gecenin sonunda mekanı arka kapıdan terk etti.

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Ünlü çiftler tam kadro düğünde
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