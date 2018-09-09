Ünlü çiftler tam kadro düğünde

Derya Baykal ile Ferhan Şensoy'un kızları Müjgan Ferhan Şensoy, önceki akşam Fransız Bahçeleri'nde düzenlenen törenle Cem Öget'le evlendi. Ünlüler geçidine sahne olan düğünün konukları arasında; Fahriye Evcen- Burak Özçivit, Burcu Esmersoy- Berk Suyabatmaz, Hatice Şendil- Burak Sağyaşar, Esra Erol, Derya Şensoy-Sarp Levendoğlu da vardı.

Düğüne tek başına katılan Esra Erol, atv'de yayınlanan 'Esra Erol'da' programının yayınında olduğu için geceye geç kaldığını belirterek "Çiftimiz ilk danslarını etti, ben de takımı takacağım" dedi. Derya Şensoy da sevgilisi Sarp Levendoğlu ile yan yana görüntü vermek istemedi. Çift, gecenin sonunda mekanı arka kapıdan terk etti.

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