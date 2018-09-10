Atakoğlu’ndan Antalya’ya özel beste sözü

Antalya
Piyano Festivali'nin sekizinci gününde Fahir Atakoğlu
ve Antalya
Devlet Senfoni Orkestrası, Film Müzikleri konseri ile sahneye çıktı. Konserde, Fahir Atakoğlu'nun dünden bugüne imza attığı film müzikleri seslendirildi. Atakoğlu, 'Ayla' filmi için bestelediği müzikleri çalmaya başlayınca salon alkıştan adeta yıkıldı. Konser sonrası Şef Gürer Aykal
ve Fahir Atakoğlu'na teşekkür plaketi takdim eden Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel
, Fahir Atakoğlu'nun askerde en yakın arkadaşı olduğunu açıkladı. Türel, "Burada hepinizin huzurunda, sevgili Fahir'i de borçlandıralım, ondan bir tane de Antalya bestesi isteyelim" dedi. Atakoğlu, 'Seve seve' cevabını verince, salondaki tüm izleyiciler kendisini uzun süre ayakta alkışladı.