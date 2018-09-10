Eğlence dolu geceler Eylül’de de Kıbrıs’ta!

Eylül ayında da her hafta sonu farklı etkinliklere imza atan Kaya Otelleri, misafirlerine unutmayacak tatiller yaşatıyor. Kaya Palazzo Resort Girne'deki Sky Kyrenia'ya her hafta Beyrut'tan gelen dünyaca ünlü DJ'lerin yanısıra önceki hafta Ozan Doğulu
konuk oldu. Doğulu, seçtiği hareketli şarkılarıyla izleyenlere keyifli anlar yaşattı. Özellikle İstanbul
eğlence hayatında 2000'li yılların başında moda olan havaya peçete atarak coşma görüntüleri Skybar Kyrenia'da geri döndü. Fatih Ürek
, de önceki akşam Kaya Artemis Hotel'de bir konsere imza attı. Ürek; küçük yaştaki çocukların da kendisini dinlemeye geldiğini görünce, "Çocuklara da ulaştığıma göre ilelebet sahnelerdeyim" dedi.