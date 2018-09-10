Harbiye yeniden coşacak

BKM
organizasyonuyla gerçekleşen Denizbank Açıkhava Konserleri
, Eylül ayında ikinci yarısıyla devam ediyor. Açılış, Temmuz ayında olduğu gibi yine Candan Erçetin
'in müthiş performansıyla olacak. Temmuz ayındaki konseri kaçıranlar üzülmeyecek. İstanbullular yine müziğin tadını çıkaracak. Candan Erçetin'in yarın saat 21.00'de başlayacak konserinin biletleri Biletix ve BKM Gişe'de. Denizbank Açıkhava Konserleri Etkinlik Takvimi ise şöyle: 11 Eylül Salı- Candan Erçetin, 13 Eylül Perşembe-Anadolu Ateşi, 14 Eylül Cuma-Kenan Doğulu, 18 Eylül Salı- Erol Evgin, 19 Eylül Çarşamba-Sertab'ın Müzikali, 21 Eylül Cuma-Edip Akbayram, 26 Eylül Çarşamba Sertab'ın Müzikali.