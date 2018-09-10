Arabeskın sevilen ismi Serkan Kaya
, SABAH ve atv'nin medya sponsoru olduğu Turkcell Yıldızlı Geceler kapsamında önceki akşam Harbiye Açıkhava
Sahnesi'nde konser verdi. Poll Production organizasyonuyla gerçekleşen gecede Kaya, sahne öncesi soruları yanıtladı. Kaya, Aleyna Tilki'nin Emrah Karaduman'ın albümünde 'Dipsiz Kuyum' adlı arabesk bir parça seslendirmesiyle ilgili "Küçük kızımız deli dolu, canavar gibi; başarılarda oradan oraya koşuyor" yorumunu yaptı. Yeni bir albüm hazırladığını da söyleyen ünlü şarkıcı, "Rock albümü yapacağım; ters köşe işleri seviyorum. Tarzım fantazi- arabesk ve halk müziği ama şu an tarzımda ters köşe yapmaya çalışıyorum" diye konuştu. Daha sonra sahneye çıkan Kaya, 'Aşk Ne Demek Bilen Var mı?' şarkısının ardından iki oğlunu yanına alarak seyirciyi selamladı. Büyük oğlu Çağan ile 'Dağların Dumanı' parçasını söyleyen Kaya, küçük oğlu Destan'ın doğum gününü de sahnede kutladı. TELEFONDA ŞARKI İSTEDİ
Ünlü şarkıcı, konserin ikinci yarısında dinleyiciler arasında bulunan Bendeniz'i sahneye davet etti. İkili, 'Biri Var' isimli yeni düet şarkılarını ilk kez Açıkhava'da seslendirdi. İzleyiciler arasında bulunan teknik direktör Yılmaz Vural
'ın eşi Seda Vural, konser sırasında eşini arayarak Serkan Kaya ile görüştü. Ünlü teknik direktör, işleri nedeniyle konsere gelemediğini ancak Kaya'dan bir şarkı istediğini söyledi.