Sahnede bayıldı

Ziynet Sali
, önceki gece Beylikdüzü Barış ve Sevgi Buluşmaları
'nda sahneye çıktı. Ünlü şarkıcı, konser sırasında aniden yere düşerek herkesi endişelendirdi. Konsere aç çıktığı için bayıldığı öğrenilen ünlü şarkıcı, kendisine serum verilmesinin ardından konsere devam etti. Sali'den önce, Barış ve Sevgi Buluşmaları kapsamında gerçekleşen Sahaf Söyleşileri'ne usta oyuncu Ali Poyrazoğlu
konuk oldu. Poyrazoğlu, 'Sanatta eğitim, eğitimde başarıya giden yol nereden geçiyor?' konusunda görüşlerini aktardı.