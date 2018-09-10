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Sahnede bayıldı

EVREN ABDULLAHOĞLU
EVREN ABDULLAHOĞLU Günaydın Haberleri
Giriş Tarihi: 10.9.2018
Sahnede bayıldı
, önceki gece Beylikdüzü Barış ve 'nda sahneye çıktı. Ünlü şarkıcı, konser sırasında aniden yere düşerek herkesi endişelendirdi. Konsere aç çıktığı için bayıldığı öğrenilen ünlü şarkıcı, kendisine serum verilmesinin ardından konsere devam etti. Sali'den önce, Barış ve Sevgi Buluşmaları kapsamında gerçekleşen Sahaf Söyleşileri'ne usta oyuncu konuk oldu. Poyrazoğlu, 'Sanatta eğitim, eğitimde başarıya giden yol nereden geçiyor?' konusunda görüşlerini aktardı.
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Sahnede bayıldı
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