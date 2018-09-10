Büyük şok! Demet Akalın'ın evinde haciz işlemi

Bir dönem Türkiye'nin en büyük lojistik şirketlerinden biri iken, yaşadığı mali darboğazı aşamayan Martaş Lojistik'te faaliyetler durma noktasında.

36 MİLYON LİRA ALACAKLI

Kurt ailesine ait şirketin, piyasaya ve bankalara 150 milyon liraya yakın borcu bulunuyor. 36 milyon liraya yakın Turkuaz Petrol AŞ, bir süre önce haciz kararı aldı.

Alınan haciz kararı gereği bu sabah Demet Akalın ve Okan Kurt'un yaşadığı evde gidildi. Haczedilen eşyalar, kamyona yükleniyor. Haczedilen eşyalar arasında, televizyon, bilgisayar gibi bir dizi ürün bulunuyor.

Alacaklı şirketin avukatı Mustafa Büyükbaş, borçluların mal kaçırdığı iddiasında bulunurken, "Çok sayıda TIR ve çok değerli konumdaki Hadımköy'deki gayrimenkulün, yakınlarının üzerine kaydedildiğini tespit ettik. Bu tespit sonrası, mahkeme kararı ile bu varlıkların üzerine de haciz konuldu" dedi.