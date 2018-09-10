Yalın’dan ilişki tavsiyeleri

Yalın
, önceki akşam Uniq Açıkhava'da hayranlarıyla buluştu. 2 bin kişinin izlediği Yalın, şarkılarıyla romantizm rüzgarları estirdi. Sonra tempoyu artıran ünlü şarkıcı, "Bu kadar duygusallık yeter, şimdi kalkıp dans edin" diyerek herkesi coşturdu. Şarkı aralarında izleyiciyle sohbet eden Yalın, "Sevgiliniz size 'İlişkimizin sonu ne olacak?' diye sorarsa karamsar cümleler kurmayın. Ben 2007'de kız arkadaşım yüzünden az kalsın ABD'de tutuklanıyordum. Yarım saat uğraşıp sonra polisi ikna edebildim" diyerek herkesi güldürdü.