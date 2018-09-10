Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Günaydın Haberleri > Yalın’dan ilişki tavsiyeleri

’dan ilişki tavsiyeleri

Giriş Tarihi: 10.9.2018
Yalın’dan ilişki tavsiyeleri
, önceki akşam Uniq Açıkhava'da hayranlarıyla buluştu. 2 bin kişinin izlediği Yalın, şarkılarıyla romantizm rüzgarları estirdi. Sonra tempoyu artıran ünlü şarkıcı, "Bu kadar duygusallık yeter, şimdi kalkıp dans edin" diyerek herkesi coşturdu. Şarkı aralarında izleyiciyle sohbet eden Yalın, "Sevgiliniz size 'İlişkimizin sonu ne olacak?' diye sorarsa karamsar cümleler kurmayın. Ben 2007'de kız arkadaşım yüzünden az kalsın ABD'de tutuklanıyordum. Yarım saat uğraşıp sonra polisi ikna edebildim" diyerek herkesi güldürdü.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Yalın’dan ilişki tavsiyeleri
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN