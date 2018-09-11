Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Günaydın Haberleri > Polisin elini ısıran oyuncuya 10 yıl hapis istendı

Polisin elini ısıran oyuncuya 10 yıl hapis istendı

Oyuncu , aracını durdurmak isteyen polisin elini ısırınca davalık oldu. Civelek hakkında 10 yıla kadar hapis cezası istendi

DİLEK YAMAN
DİLEK YAMAN Günaydın Haberleri
Giriş Tarihi: 11.9.2018
Polisin elini ısıran oyuncuya 10 yıl hapis istendı
Aracını durdurmak isteyen polisin elini ısırınca gözaltına alınan ünlü oyuncu hakkında dava açıldı. Olay, geçtiğimiz aylarda 03.30 sıralarında Ortaköy'de meydana geldi. 23 yaşındaki oyuncu Feyza Civelek, arkadaşı Ecem A. ile aracıyla seyir halindeyken görevli polisler tarafından alkol kontrolü için durdurulmak istendi.

TEKME ATARAK SALDIRDI
Feyza Civelek ile aracını durdurmak isteyen polis arasında tartışma yaşandı. O sırada polisin elini ısıran oyuncu ve yanındaki arkadaşı Ecem A. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen oyuncu ve arkadaşı, müracaat savcısına ifadesinin ardından Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. Savcılık tarafından yürütülen soruşturma geçtiğimiz günlerde tamamlandı. Savcılık, Civelek'in şüpheli olduğu bir iddianame hazırladı. Hazırlanan iddianamede, Civelek'in polis memurlarına tekme ve yumruk atarak saldırdığı, bir polisin sol elini ısırdığı ve dudağından çekerek yaraladığı, hakaret ettiği ve görevli polisin telefonunu elinden alarak yere atmak suretiyle kırdığı kaydedildi. Civelek hakkında 10 yıla kadar hapis cezası istendi. Dava, ilerleyen günlerde 'nde görülecek.

'YUMRUKLADI, ŞİKAYETÇİYİM'
İFADE veren Feyza Civelek, şöyle konuştu: "Sabah saat 03.30 sıralarında arkadaşım Ecem A. ile birlikte Ortaköy'den eve geçtiğimiz esnada polis bizi durdurdu. Daha sonra bir polis memuru, arkadaşımın saçından tutarak araçtan indirdi. Yanıma iki polis gelerek beni zorla araçtan indirdi. Sinirlendim ve araçtan indim. O sırada polis memuru beni yere yatırdı, bana yumruk attı. ben de tepki verdim. Arkadaşım panik içinde aracıyla oradan ayrıldı. Ben de bana vuran polis memurunun elini ısırdım. Polis memurlarından davacı ve şikayetçiyim."
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Polisin elini ısıran oyuncuya 10 yıl hapis istendı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN