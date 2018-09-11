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Suç ve başlıyor

Giriş Tarihi: 11.9.2018
Suç ve Ceza Film Festivali başlıyor
Hukuk Fakültesi'nin işbirliği ile düzenlenen 8. Uluslararası Suç ve , 9-15 Kasım'da gerçekleşecek. Altın Terazi Uzun Metraj Film Yarışması'nın jüri başkanı ise yönetmen olacak. Bennu Yıldırımlar ve Ivan Madeoi de jüride yer alacak. Zaim, "Sinemanın adalet alanındaki soru, durum ve problematiklere bakış açısı, derin perspektif ve taze yorum getirme ihtimali heyecan verici bir husus. Buna yönelmiş filmlerin bir arada olduğu festivalde yer almaktan mutluyum" dedi.
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