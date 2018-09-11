Suç ve Ceza Film Festivali başlıyor

İstanbul Üniversitesi
Hukuk Fakültesi'nin işbirliği ile düzenlenen 8. Uluslararası Suç ve Ceza Film Festivali
, 9-15 Kasım'da gerçekleşecek. Altın Terazi Uzun Metraj Film Yarışması'nın jüri başkanı ise yönetmen Derviş Zaim
olacak. Bennu Yıldırımlar ve Ivan Madeoi de jüride yer alacak. Zaim, "Sinemanın adalet alanındaki soru, durum ve problematiklere bakış açısı, derin perspektif ve taze yorum getirme ihtimali heyecan verici bir husus. Buna yönelmiş filmlerin bir arada olduğu festivalde yer almaktan mutluyum" dedi.