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'nin yeni bombası! ...

1970’leri anlatacak dev prodüksiyonlu dönem dizisi ‘’, ’de seyirci ile buluşmak için gün sayıyor. Dizi 13 Eylül akşamı atv ekranlarında olacak

Giriş Tarihi: 12.9.2018 16:55 Güncelleme Tarihi: 12.9.2018 17:22
atv'nin yeni bombası! Bir Zamanlar Çukurova...

Anasız babasız büyüyen Yılmaz ( Uğur Güneş ) ile terzi çıraklığı yaparak kumarbaz abisine para yetiştiren Züleyha ( Hilal Altınbilek )'nın aşkı ilk bölümüyle ekranda!

Birbirlerine aşklarından gözleri kamaşan gençlerin hayatı, çok sıradan bir gecede karanlık bir kabusa döner! Kabus onları önce İstanbul'dan uzaklara, sonra Yaman Çiftliği'ne savurur.

Kocasından kalan toprakları bir atmaca gibi koruyan Hünkar ( Vahide Perçin ) ile mutsuz bir evliliğin enkazını toplayan oğlu Demir ( Murat Ünalmış ) 'in da hayatını bambaşka bir yola savuracak olan karşılaşmanın müsebbibi ise çiftliğin Kahyası Gaffur ( Bülent Polat ) olacaktır.

Dizinin ilk bölümünde Yılmaz ve Züleyha, Yaman Çiftliği'nde işe başlar. Ancak Çiftlik sakinleri ile tanışırken Züleyha'nın söylediği bir yalan, hepsinin hayatını kökünden değiştirecektir.

İstanbul'da başlayıp, kara bir tren ile Adana'ya ulaşan ilk bölüm, yıllar öncesinin Türkiye'sinin renkleri ve müzikleri ile heyecan dolu bir hikayenin kapısını aralayacak!

Aşkın sınırsız, kavganın ölümüne, umudun inadına yaşandığı "" ilk bölümüyle yarın akşam (13 Eylül Perşembe) 20:00'da 'de!

Bir Zamanlar Çukurova 1. bölüm fragmanı yayınlandı - İzle!

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atv'nin yeni bombası! Bir Zamanlar Çukurova...
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