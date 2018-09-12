‘Çılgın bir kariyer ve iyi bir evlilik mümkün’

Aktör Alec Baldwin
, Justin Bieber
ile evlenmeye hazırlanan yeğeni Hailey Baldwin'e evlilik tavsiyesi verdi. People dergisine konuşan amca Baldwin, şunları söyledi: "Genç yaşta evlenenlere tavsiyem; birbirleriyle çok vakit geçirmeleri. Justin'in çılgın bir süperstar kariyeri olduğu ortada. Bunun yanında başarılı bir evlilik istiyorsa; eşiyle birlikte olmalı ve hep birlikte kalmalı." Eşi Hilaria Baldwin ve çocuklarıyla vakit geçirmeye büyük önem verdiğini söyleyen Alec Baldwin, "Ailem, hayatımın önemli bir parçası" dedi.