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‘Çılgın bir kariyer ve iyi bir evlilik mümkün’

Giriş Tarihi: 12.9.2018
‘Çılgın bir kariyer ve iyi bir evlilik mümkün’
Aktör , ile evlenmeye hazırlanan yeğeni Hailey Baldwin'e evlilik tavsiyesi verdi. People dergisine konuşan amca Baldwin, şunları söyledi: "Genç yaşta evlenenlere tavsiyem; birbirleriyle çok vakit geçirmeleri. Justin'in çılgın bir süperstar kariyeri olduğu ortada. Bunun yanında başarılı bir evlilik istiyorsa; eşiyle birlikte olmalı ve hep birlikte kalmalı." Eşi Hilaria Baldwin ve çocuklarıyla vakit geçirmeye büyük önem verdiğini söyleyen Alec Baldwin, "Ailem, hayatımın önemli bir parçası" dedi.
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‘Çılgın bir kariyer ve iyi bir evlilik mümkün’
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