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Son dakika haber: Demet Akalın ve Okan Kurt çifti boşandılar! İşte Demet Akalın ve Okan Kurt'un boşanma nedenleri...
Şarkıcı Demet Akalın’ın eşi Okan Kurt ve ailesine ait şirketler bir süredir hacizlerle boğuşuyor. Daha önce Kurt Ailesi’nin sahip olduğu Martaş Lojistik’e bağlı TIR’lara haciz konulmuştu. Geçtiğimiz gün Demet Akalın ve Okan Kurt çiftinin yaşadığı Beykoz'daki villada haciz işlemi yapıldı. Haciz memurları ve alacaklı şirket avukatları, Akalın'ın evinde bulunan eşyalar için haciz işlemi yaptı. Magazin dünyası bugün ise Demet Akalın’ın kararı ile sarsıldı. Son dakika gelişmelerden sonra Demet Akalın, Okan Kurt’tan boşanma kararı aldı. Peki ünlü çift neden boşandı?