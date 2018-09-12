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Son dakika haber: ve çifti boşandılar! İşte Demet Akalın ve Okan Kurt'un boşanma nedenleri...

Şarkıcı ’ın eşi ve ailesine ait şirketler bir süredir hacizlerle boğuşuyor. Daha önce Kurt Ailesi’nin sahip olduğu Martaş Lojistik’e bağlı TIR’lara haciz konulmuştu. Geçtiğimiz gün Demet Akalın ve Okan Kurt çiftinin yaşadığı Beykoz'daki villada haciz işlemi yapıldı. Haciz memurları ve alacaklı şirket avukatları, Akalın'ın evinde bulunan eşyalar için haciz işlemi yaptı. Magazin dünyası bugün ise Demet Akalın’ın kararı ile sarsıldı. Son dakika gelişmelerden sonra Demet Akalın, Okan Kurt’tan boşanma kararı aldı. Peki ünlü çift neden boşandı?

DHA Günaydın Haberleri
Giriş Tarihi: 12.9.2018 07:27 Güncelleme Tarihi: 12.9.2018 07:27
Son dakika haber: Demet Akalın ve Okan Kurt çifti boşandılar! İşte Demet Akalın ve Okan Kurt'un boşanma nedenleri...

Ünlü şarkıcı ve , anlaşmalı olarak 2 dakikada boşandı. Akalın ve Kurt birbirlerinden nafaka ve tazminat talep etmedi.

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Son dakika haber: Demet Akalın ve Okan Kurt çifti boşandılar! İşte Demet Akalın ve Okan Kurt'un boşanma nedenleri...
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