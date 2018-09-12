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Işılak’a Avrupa Kalite Ödülü

Giriş Tarihi: 12.9.2018
Işılak’a Avrupa Kalite Ödülü
, 'te gerçekleşen 12. Uluslararası Töreni'nde, kültür-sanat dalında 2018'in en iyi sanatçısı seçildi. Lobin International'ın Saraybosna'da düzenlediği törende; bu yıl Avrupa Kalite Ödülleri, Anadolu Ajansı'nın yanı sıra Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçiliği, Türk Hava Yolları, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı, Yunus Emre Enstitüsü, TRT, Ziraat Bankası ve Uğur Işılak'a takdim edildi. Törene katılan Işılak, Avrupa Kalite Ödülü'nü bizzat aldı. Saraybosna Büyükelçisi Haldun Koç, Türkiye'nin kurumları ve iş adamlarıyla bu ülkede bayrağını dalgalandırdığına dikkati çekerek "Amacımız bu bölgede barış ve istikrarın olması, hoşgörünün devam etmesi" dedi.
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Işılak’a Avrupa Kalite Ödülü
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