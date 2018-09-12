"O borç kızımızı etkilerse bu evlilik biter Okan"

'BU BORÇ SİZİ ETKİLEMEZ' DEDİ

Okan Kurt'un aile şirketi olan Martaş Lojistik'in işleri üç yıl önce bozuldu. Zamanla şirketin borçları 150 milyon liraya kadar dayandı. Ama Kurt, eşi Demet Akalın'a hep "Bu borç benim ve ailemin, seni hiç etkilemeyecek" diye sözler verdi. Akalın bu güvenceye dayanarak hep eşine destek oldu.

HACİZ, KIRMIZI ÇİZGİ OLDU

Ancak Akalın iddialara göre, "Gerekirse borcu birlikte öderiz dert değil ama bu borç evimizde huzursuzluk çıkarır, kızımız Hira'yı etkilerse o gün bu iş biter" dedi. Önceki gün Beykoz'daki evlerine haciz gelip eşyalarına el konunca Akalın, dediğini yaptı ve dava açıp boşandı.



6.5 YILLIK MASAL 10 DAKİKADA SONA ERDİ



AKALIN TAZMİNAT VE NAFAKA TALEP ETMEDİ

Demet Akalın-Okan Kurt çifti, dün Beykoz Adliyesi'nde boşandı. Duruşmaya ayrı ayrı gelen çiftin moralleri bozuktu. Toplam 10 dakika süren dava için gizlilik kararı alındı. Hira'nın velayeti anneye verilirken, Akalın, Kurt'tan nafaka ve tazminat talep etmedi. Kurt, çıkışta "Ne söyleyeyim ki!" demekle yetindi. Akalın, çıkışta Kurt'la bir araya gelmedi.



KURT SOYADINI VE FOTOĞRAFLARI SİLDİ

Demet Akalın. evlerine haciz geldiği gün tüm sosyal medya hesaplarında kullandığı Kurt soyadını kaldırdı. Akalın, önceki gün de eşiyle çekilmiş tüm fotoğrafları silerek ilişkiye son noktayı koydu.