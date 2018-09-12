Ortaçgil’in albümü plak olarak yayınlandı

Usta müzisyen Bülent Ortaçgil
'in kariyerinin ikinci stüdyo albümü '2. Perde', 28 yıl sonra Rainbow45 Records ve Universal Müzik Türkiye işbirliğiyle ilk kez plak formatında yayınlandı. Ortaçgil hayranlarının en sevdiği albümlerinden biri olan ve sanatçının soft/rock tadındaki yaklaşımını yansıtan 1990 tarihli albüm; yüksek ses kalitesinde ve özel ekiyle birlikte plakseverlere sunuldu. Ortaçgil, albüm için Onno Tunç
ile beraber 10 şarkıya imza atmıştı. Albümde; akustik gitarları Ortaçgil, diğer tüm enstrümanları ise Onno Tunç çalmıştı.