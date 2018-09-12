‘Siccin 5’, beş Avrupa ülkesinde vizyonda

Yönetmen Alper Mestçi
'nin son filmi 'Siccin 5', 517 bin kişi tarafından izlenerek 'Siccin' serisinin en çok gişe yapan filmi oldu. Muhteşem Tözüm'ün yapımcılığını üstlendiği film, aynı zamanda Ağustos ayında vizyona giren yerli filmler arasında tüm zamanların en çok izlenen yapımı olmayı başardı. 'Musallat', 'Musallat 2: Lanet', 'Siccin 1, 2, 3, 4', 'Üç Harfliler: Karabüyü' ve 'Üç Harfliler: Beddua' filmleriyle toplamda milyonlarca seyirciye ulaşan yönetmen Alper Mestçi, 'Siccin 5' ile kendi kariyer rekorunu da kırdı. Yurt dışında da sıkı bir takipçi kitlesi bulunan 'Siccin' serisi ilk kez Avrupalı sinemaseverle de buluşacak. 'Siccin 5'; bugünden itibaren Almanya, Danimarka, Belçika, Hollanda ve Avusturya
'da 43 salonda gösterilecek.