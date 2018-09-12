Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Günaydın Haberleri > Tarkan ‘aacayip’ söylemişsin

‘aacayip’ söylemişsin

Giriş Tarihi: 12.9.2018
Tarkan ‘aacayip’ söylemişsin
Daha önce birçok kez Megastar 'ın şarkılarını seslendiren , geçtiğimiz günlerde, 'Ve Nazan Öncel Şarkıları' adlı tribute albümünde '' adlı şarkıyı seslendiren Tarkan'ı telefonla arayıp tebrik etti. Yıllar önce Tarkan'dan aldığı 'Çakmak Çakmak', 'Çantada Keklik' ve 'Bir Parmak Bal' şarkıları ile milyonları coşturan Can, saygı albümünde 'Yalnızlar Treni'ni seslendiren yakın dostunu unutmadı. 2014 yılında 'Yalnızlar Treni' şarkısını albümüne koyan Can, Tarkan'ın yorumunu çok beğendiğini söyledi. Can'ın Tarkan'a, "Duygu dolu sesinle bizi çok farklı yerlere götürdün, yüreğine sağlık. Baba olmak sana çok iyi gelmiş. Sen hep var ol" dediği öğrenildi.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Tarkan ‘aacayip’ söylemişsin
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN