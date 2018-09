Tarkan ‘aacayip’ söylemişsin

BUGÜN NELER OLDU

Daha önce birçok kez Megastar Tarkan 'ın şarkılarını seslendiren Sibel Can , geçtiğimiz günlerde, 'Ve Nazan Öncel Şarkıları' adlı tribute albümünde ' Yalnızlar Treni ' adlı şarkıyı seslendiren Tarkan'ı telefonla arayıp tebrik etti. Yıllar önce Tarkan'dan aldığı 'Çakmak Çakmak', 'Çantada Keklik' ve 'Bir Parmak Bal' şarkıları ile milyonları coşturan Can, saygı albümünde 'Yalnızlar Treni'ni seslendiren yakın dostunu unutmadı. 2014 yılında 'Yalnızlar Treni' şarkısını albümüne koyan Can, Tarkan'ın yorumunu çok beğendiğini söyledi. Can'ın Tarkan'a, "Duygu dolu sesinle bizi çok farklı yerlere götürdün, yüreğine sağlık. Baba olmak sana çok iyi gelmiş. Sen hep var ol" dediği öğrenildi.