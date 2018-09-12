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Ünlü oyuncu yıllar sonra itiraf etti.

Hollywood ünlüleri son iki yıldır geçmişte başlarına gelen taciz olaylarını açık yüreklilikle itiraf ediyor. Bunlara yeni bir halka daha eklendi. Ünlü oyuncu , 14 yaşına gelincee kadar üvey babası tarafından defalarca taciz edildiğini söyledi.

Giriş Tarihi: 12.9.2018 11:21 Güncelleme Tarihi: 12.9.2018 11:21
Ünlü oyuncu yıllar sonra itiraf etti.

'a konuşan Field, 17 yaşındayken de hamile kaldığını ve Meksika'da bugüne kadar gizlediği bir kürtaj geçirdiğini ekledi.

Yakında In Pieces adını taşıyan anı kitabı yayınlanacak olan , uğradığı taciz konusunda bugüne kadar sessiz kaldığını çünkü "bir sesi olduğunu bilmediğini de" söyledi.

Şu anda 71 yaşında olan Sally Field, tacize uğradığını annesine anlattığını da sözlerine ekledi. Ünlü oyuncu annesinin kendisine bu konuda destek olduğunu belirtti.

Sally Field, In Memories adlı kitabında Jocko lakabıyla tanınan üvey babası hakkında şunları yazdı: "Eğer Jocko sadece zalim ve kavgacı olsaydı yer şey daha kolay olabilirdi. Ama öyle değildi."

Sally Field, uğradığı tacizin bir kere ile sınırlı kalmadığını 14 yaşına gelinceye kadar tekrarlandığını belirtti.

"Kendimi çaresiz bir çocuk gibi hissediyordum. Başıma gelenler beni güçlendirdi. Ama ben sadece bir çocuk gibi hissetmek, sadece bir çocuk olmak isterdim" diye yazdı.

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Ünlü oyuncu yıllar sonra itiraf etti.
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