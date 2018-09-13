70’lerin Türkiye’sinde bir aşk hikayesi

Atv'nin yeni dizisi 'Bir Zamanlar Çukurova
' bugün başlıyor. 1970'li yılların Adana'sında geçen ve anasız-babasız büyüyen Yılmaz ile terzi çıraklığı yapan Züleyha'nın aşkını anlatan dizinin konusu şöyle: Birbirlerini çok seven Yılmaz ile Züleyha'nın hayatı, bir gecede kabusa döner. Kabus onları önce İstanbul'dan uzaklara, sonra Yaman Çiftliği'ne savurur. Kocasından kalan toprakları koruyan Hünkar ile oğlu Demir'in de hayatını bambaşka bir yola savuracak olan karşılaşmanın müsebbibi ise çiftliğin kahyası Gaffur'dur. Dizinin ilk bölümünde; Yılmaz ve Züleyha, Yaman Çiftliği'nde işe başlar. Ancak çiftlik sakinleri ile tanışırken Züleyha'nın söylediği bir yalan, hepsinin hayatını kökünden değiştirecektir. atv 20.00
KİM, KİMDİR...
- Hünkar Yaman (Vahide Perçin):
Çukurova'nın
en büyük beylerinden
biri olan Demir Yamanın
annesi. Tek dileği
soylarının sürmesi.
- Demir Yaman (Murat Ünalmış):
Çukurova'nın
en büyüğü, bu
bereketli toprakların tek
hükümdarı olmayı hedefleyen
bir adam. Ama
topraklarını miras bırakacağı
bir evladı yok. Demir,
Züleyha'ya görür görmez
aşık olur.
- Yılmaz Akkaya (Uğur Güneş):
Hayatta
en büyük dileği canından
çok sevdiği Züleyha'sıyla
evlenip mutlu bir yuva
kurmak. Ama bir gün hayattan
yediği bir darbe ile
geleceği de hayalleri de
tümüyle değişir.
- Züleyha (Hilal Altınbilek):
Parada pulda gözü
olmayan Züleyha'nın hayali
Yılmaz'la evlenmek.
Ama bir gün üvey abisi,
onun hayatını mahvedecek
bir adım atar.