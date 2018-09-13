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’ye konseri öncesi sürpriz

Giriş Tarihi: 13.9.2018
Cem Belevi’ye Eskişehir konseri öncesi sürpriz
Başarılı sanatçı , 'de gerçekleşen Park Buluşmaları kapsamında 10 binlere muhteşem bir gece yaşattı. Belevi'ye konser öncesi menajeri Ali Boz, yurt dışından özel olarak getirttiği ve adının baş harflerinin işlendiği altın kaplama sahne kulaklığı hediye etti. Belevi, konser sırasında hayranlarının tezahüratları karşısında sahneden indi ve şarkılarını onlarla birlikte seslendirdi. Sanatçı, konserin bir bölümünde gitarını eline aldı ve romantik aşk şarkılarını seslendirdi. 'Günaydın Sevgilim' ve 'Bağdat' şarkıları gitarı ile çalan şarkıcıya hayranları eşlik etti.
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Cem Belevi’ye Eskişehir konseri öncesi sürpriz
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